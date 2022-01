La Juve brucia la concorrenza per Gatti: visite mediche per il centrale del Frosinone

Non solo Denis Zakaria, anche Federico Gatti è arrivato al J Medical per le visite con la Juventus. Il difensore, prelevato dal Frosinone per 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, svolgerà i test e successivamente firmerà per il club bianconero, per poi restare al club ciociaro in prestito fino a giugno. Bruciate Torino (che sembrava in pole) e Napoli (che aveva fatto qualche sondaggio col club ciociaro).