La Juve cede Ramsey in prestito: per sbolognarlo ha accettato di pagare parte dell'ingaggio

Il futuro di Aaron Ramsey sarà al Glasgow Rangers. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore ha infatti accettato la proposta del club scozzese e in queste ultime ore di mercato di trasferirà in Scottish Premiership. La Juventus contribuirà al pagamento dello stipendio e in questo modo si concluderà l'operazione in prestito con diritto di riscatto.