La Juve fissa il prezzo di Chiesa: per sostituirlo si pensa a un calciatore che piace al Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

È partito con i compagni per la tournée negli Stati Uniti Federico Chiesa, che non è però certo di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per lasciar partire l'ex Fiorentina la Juve chiede 50 milioni e sul ragazzo sono già diverse le big presenti, dal Bayern Monaco al Liverpool, passando per Newcastle, Manchester United, Aston Villa e il solito PSG.

Le alternative in caso di addio

In caso di addio di Chiesa, la Juventus ha già vagliato un paio di profili. Piace l'esterno del 2000 dell'Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom, su cui però è forte anche il Newcastle, così come i bianconeri sono interessati a Rodri Sanchez del Betis. La valutazione del club spagnolo è alta, circa 40 milioni, il prezzo della clausola.