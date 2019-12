La Juve prova a mettere la freccia per Haaland: la strategia per sbaragliare la concorrenza

Nonostante la foltissima concorrenza, che parte dal Borussia Dortmund, passa per il Manchester United e arriva fino al Napoli, la Juventus è la squadra che è più vicina a trovare un accordo per l'acquisto di Erling Braut Haaland, 19enne di proprietà del Salisburgo che si può liberare a gennaio grazie a una clausola da 30 milioni presente sul contratto. I bianconeri, per convincere il calciatore a firmare, potrebbero anche decidere di lasciarlo in prestito in Austria fino al termine del campionato in corso, così da garantirgli la possibilità di giocare da titolarissimo e continuare a farsi le ossa fino all'arrivo alla Continassa. Possibile che venga scelta anche un'altra destinazione per l'eventuale prestito del norvegese anche se è proprio il Salisburgo, al momento, l'ipotesi più percorribile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.