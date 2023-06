La Juve punta gli stessi allenatori del Napoli: Conceiçao, Thiago Motta e pure Italiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è alcuna certezza che Igor Tudor sarà il prossimo allenatore della Juventus. Ma le sue dimissioni dall'Olympique Marsiglia con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (30 giugno 2024) hanno consolidato ulteriormente la sua candidatura. Il nome del tecnico croato è in vetta alla lista dei sostituti di Massimiliano Allegri: ci sono stati dei contatti recenti tra l'ex Verona e la società bianconera - stando a Tuttosport. Un indizio non di poco conto, sebbene l'attuale mister toscano giochi forte con i due anni di contratto che lo legano alla panchina della Juve.

Qualora la società bianconera decidesse di separarsi da Allegri, si potrebbe procedere con Tudor: è libero di essere ingaggiato senza alcuna clausola da saldare, in più l'ingaggio economico - 2 milioni netti lo stipendio in Francia - è un punto a favore. Le alternative sono Sergio Conceicao, chiuso però da una clausola col Porto di oltre 10 milioni, l'allenatore del Bologna Thiago Motta, reduce di due ottime stagioni tra Spezia e Bologna e in fase di colloquio con la società rossoblù. Infine Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina in attesa di disputare la finale di Conference contro il West Ham viene conteso anche dal Napoli.