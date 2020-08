La Juve punta su Romero come contropartita per Milik: a Gattuso però non convince

Come si legge sulle colonne de Il Mattino, Arkadiusz Milik continua ad essere un obiettivo importante per l'attacco della Juventus, ma le contropartite messe sul piatto dai bianconeri non convincono il Napoli. Bernardeschi piace molto a Gattuso, ma l'ex viola ha ribadito che non gradisce il trasferimento in maglia azzurra. Spunta allora il difensore Romero, ma Gattuso ha dei dubbi perché negli ultimi due anni Romero ha sempre giocato nella difesa a tre, mentre il tecnico azzurro gioca con la difesa a quattro.