La Juve rischia di perdere De Ligt: il Barcellona sarebbe già in contatto con Raiola

Matthijs de Ligt torna nel mirino del Barcellona: secondo 8tv, televisione catalana, il club blaugrana sarebbe ansioso di aggiungere un rinforzo di qualità alla propria retroguardia e starebbe già lavorando con Mino Raiola per portare l'olandese in Liga. Sotto contratto fino al 2024 con la Juventus, per de Ligt sono allo studio le varie possibilità per formulare un'offerta in grado di convincere Agnelli.