La Juve sfida il Napoli per l'esterno destro: pronta un'offerta per Holm

Le strade di Cristiano Giuntoli e del Napoli potrebbero incrociarsi di nuovo. Questa volta da avversari. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno di fascia e, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, avrebbero messo nel mirino proprio un giocatore che piace alla formazione partenopea campione d'Italia: lo svedese Elim Holm.

L'offerta della Juve

Lo Spezia, retrocesso in Serie B dopo lo spareggio di Reggio Emilia contro il Verona, chiede 10 milioni di euro per il suo giocatore. L'idea della dirigenza juventina sarebbe quella di partire da un'offerta di sei milioni di euro per poi provare ad avvicinarsi alla richiesta della compagine ligure.