La Juve sogna Di Maria, ma il Fideo non fa sconti: chiede 8 mln d'ingaggio

In casa Juventus c'è positività in merito alla possibile fumata bianca con Angel Di Maria, spiega Tuttosport. I colloqui dei giorni scorsi con l'entourage del Fideo hanno convinto i bianconeri della bontà tecnica dell'operazione e la pista viene definita calda dal quotidiano, anche se ancora non c'è la giusta quadratura.

Prima di dare l'accelerata decisiva, la dirigenza juventina vorrebbe limare ulteriormente le richieste economiche del giocatore, che ad oggi continua a non indietreggiare dagli 8 milioni di euro netti pretesi. Le parti sono a lavoro per mediare e trovare una soluzione che possa accontentare tutti in tempi brevi.