La Juve sogna Koulibaly: "Difficile trattare dopo Higuain, ora la clausola è solo per l'estero"

L’obiettivo principe, Matthijs De Ligt, l’alternativa Marquinhos e il sogno Kalidou Koulibaly. È lo scenario dipinto dall’edizione odierna di Tuttosport per rinforzare la difesa della Juventus. Tutto ruota attorno al difensore centrale del’Ajax, inseguito dal Paris Saint Germain, Barcellona e Manchester United oltre che dalla Juventus. Se il centrale scegliesse Parigi (il club avrebbe rilanciato la sua offerta e sarebbe in vantaggio), la Juventus potrebbe virare proprio su un difensore del club parigino: l’ex Roma Marqunhos che potrebbe essere sacrificato dai francesi per acquistare De Ligt.

In questo scenario c’è anche il sogno juventino che porta a Napoli: Kalidou Koulibaly. Tuttosport, però, sa bene quanto l’affare sia quasi impossibile: “Trattare con Aurelio de Laurentiis, dopo l’affare Higuain, non è assolutamente semplice: il difensore ha una clausola da 150 milioni valida soltanto per l’estero per evitare che si possa ripetere quanto successo con Gonzalo Higuain. Il Napoli non ha intenzione di lasciare partire Koulibaly, sul quale resta forte l’interesse del Manchester United: al massimo, davanti a un’offerta monstre di 90-100 milioni, sceglierebbero un trasferimento fuori dall’Italia. Ecco il motivo per cui il senegalese viene archiviato nel capitolo dei sogni”.