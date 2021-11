La Juve vuole anticipare le rivali: contatti intensificati per Lucca

La Juventus mette la freccia sulla folta concorrenza per l'acquisto di Lorenzo Lucca dal Pisa in vista del prossimo giugno. Negli ultimi giorni i contatti tra i bianconeri, l'agente del giocatore e Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e direttore sportivo dei toscani, si sono intensificati, con l'obiettivo di chiudere il cerchio prima di potenziali inserimenti di altre squadre. A riportarlo è TuttosportLa Juventus mette la freccia sulla folta concorrenza per l'acquisto di Lorenzo Lucca dal Pisa in vista del prossimo giugno. Negli ultimi giorni i contatti tra i bianconeri, l'agente del giocatore e Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e direttore sportivo dei toscani, si sono intensificati, con l'obiettivo di chiudere il cerchio prima di potenziali inserimenti di altre squadre. A riportarlo è Tuttosport.