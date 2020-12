La Juve vuole Pogba in prestito, la stampa inglese s'arrabbia: "Ma state scherzando? Sfacciati!"

La Juventus torna su Paul Pogba, che non rinnoverà il contratto con il Manchester United ed è sul piede di partenza. Ma, secondo il Sunday Express, la formula che avrebbero in mente i dirigenti della Vecchia Signora sarebbe impensabile. "Juve, ma state scherzando?", titolo il tabloid britannico che parla di italiani "sfacciati", in riferimento ai bianconeri, in quanto vorrebbero il centrocampista francese in prestito.