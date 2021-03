La Juventus cambia idea: messo sul mercato il giocatore chiesto dal Napoli

La difesa della Juventus potrebbe essere rivoluzionata in vista della prossima stagione. De Ligt resta intoccabile, mentre potrebbero essere valutate offerte per Demiral, con il turco che chiede più spazio. Ancora incentro il futuro di Chiellini, in scadenza a giugno: il capitano bianconero non ha ancora sciolto le riserve, ma è tentato dall'addio. In entrata l'osservato speciale è il giovane Matteo Lovato del Verona, mentre Dragusin rinnoverà per entrare in pianta stabile in prima squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Demiral in passato era stato seguito e richiesto anche dal Napoli.