La Juventus cerca un centrale: sfida a Napoli e Milan per una rivelazione di Serie A

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sui centrali di difesa che sta monitorando la Juventus per la prossima estate. Ieri uno scout bianconero era al Picco di La Spezia per osservare dal vivo Kiwior, centrale polacco che piace anche a Napoli e Milan. Il suo non è l'unico nome: piace e non poco Strahinja Pavlovic, classe 2001 della nazionale serba e del Red Bull Salisburgo. così come Evan Ndicka, in scadenza di contratto con l'Etrinacht Francoforte e nel mirino di mezza Premier League.