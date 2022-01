La Juventus continua a pensare a Cavani: proseguono i contatti per il prestito

Juventus sempre alla ricerca di un numero 9 nel caso, molto possibile, in cui Morata dovesse lasciare Torino. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra i candidati ci sarebbe sempre Edinson Cavani. Proseguono i contatti fra le parti con l'attaccante uruguaiano che potrebbe rappresentare un colpo in prestito last minute per i bianconeri visto che si vedrebbe chiusa la porta Barcellona dall'arrivo dello spagnolo.