La Juventus depenna Cavani per l'attacco: c'è un altro ex azzurro in cima alla lista

Il quotidiano Tuttosport regala il suo punto di vista sulla ricerca dell'attaccante da parte della Juventus e inizia escludendo i nomi che difficilmente, per un motivo o per un altro, arriveranno in bianconero. Depennato Edinson Cavani, che salvo sorprese andrà al Barcellona, così come Anthony Martial, considerato profilo troppo simile a Morata. Pierre-Emerick Aubameyang si porta dietro uno stipendio decisamente troppo alto, 15 milioni di euro, mentre Mauro Icardi difficilmente potrebbe arrivare in prestito dal PSG.

Le piste battibili.

Restano vivi Arek Milik, vecchio pallino bianconero, e Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo che però a fatica se ne priverebbe in inverno (soprattutto dopo aver salutato anche Boga). Dusan Vlahovic, che sarebbe ancora il preferito, potrebbe tornare ad essere nome buono più per giugno che per gennaio.