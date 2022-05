La Juventus fa sul serio per Pogba e incontra l'entourage: il PSG resta in vantaggio

In queste ore, conferma Tuttosport, andrà in scena il vertice fra la dirigenza della Juventus e Rafaela Pimienta, avvocato brasiliano

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In queste ore, conferma Tuttosport, andrà in scena il vertice fra la dirigenza della Juventus e Rafaela Pimienta, avvocato brasiliano che ha raccolto le redini dell'agenzia di Mino Raiola. Nel summit l'entourage di Paul Pogba proverà a capire se esistono margini economici e con quali contorni per il ritorno del Polpo in bianconero, a zero dopo la fine del contratto col Manchester United. Per la Juventus saranno presenti Arrivabene, Nedved e Cherubini, dirigenti che proveranno a fare il massimo sforzo finanziario per regalare ad Allegri il primo innesto di assoluto valore in vista del prossimo anno. L'idea, scrive il quotidiano, è quella di mettere sul piatto 7,5-8 milioni a stagione più bonus per arrivare in doppia cifra, sfruttando anche gli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Ma ovviamente il francese dovrebbe fare un importante sforzo da questo punto di vista.

Sullo sfondo, ricordiamo, resta il PSG: il club campione di Francia si è già mosso con Pogba ed il suo entourage e oggi è da considerarsi comunque avanti alla Juventus vista la proposta economica ben superiore a quella dei bianconeri.