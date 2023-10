La Juventus ha bisogno di rinforzi in mediana: non solo Zielinski, tutti i nomi di Giuntoli

A ruota del terzetto, si piazza Kalvin Phillips, che il Manchester City vorrebbe sistemare in prestito lontano dalla Premier League

Alla Continassa si registra un discreto via-vai di agenti e addetti ai lavori. A parte comprare, impossibile fino all’inizio del 2024, i dirigenti della Juventus stanno facendo tutto il possibile per farsi trovare pronti alla riapertura degli affari a gennaio. Almeno un rinforzo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - molto probabilmente due. Meglio se in prestito o con formule vantaggiose per riempire i vuoti creati a centrocampo dalle vicissitudini extra calcio di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

I nomi variano, le gerarchie sono mobili

In questo momento, al netto di Piotr Zielinski nei radar per luglio in caso di svincolo dal Napoli, sono Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Lazar Samardzic (Udinese) e Rodrigo De Paul (Atletico) i centrocampisti che più intrigano la Juventus per gennaio. A ruota del terzetto, si piazza Kalvin Phillips, che il Manchester City vorrebbe sistemare in prestito lontano dalla Premier League e dalle rivali di Champions. Profili e costi differenti. Uno dei due regali, Allegri, potrebbe riceverlo tra Londra, Udine o Madrid.