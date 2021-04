La Juventus non molla Donnarumma: contro il Napoli c'è stato un indizio

In casa Juventus, scrive il Corriere della Sera, nelle ultime ore si è acceso il dualismo fra Buffon e Szczesny. La presenza del 43enne contro il Napoli è sembrata a molti una scelta tecnica, dopo gli errori del polacco nelle ultime uscite. Una questione, quella dei portieri, che tiene banco per il presente ma anche per il futuro.

L'OBIETTIVO - Il quotidiano spiega come la Juventus sia ancora più che attenta alla situazione di Gigio Donnarumma e del suo rinnovo col Milan. Un prolungamento che ancora non c'è stato e che comunque non è scontato. Fermo restando la voglia di Donnarumma di continuare a vestire la maglia del Milan, la sua logica ambizione è quella di misurarsi anche con la Champions League. Per questo, l'esito finale di questo campionato potrebbe in qualche modo spostare gli equilibri. Oltre ai bianconeri, un'insidia per il Milan continua ad essere il PSG di Leonardo.