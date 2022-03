La Juventus non molla Jorginho: in estate pronto l’assalto all’ex Napoli

Il regista del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2023 e la complessa situazione del club londinese potrebbe favorire una partenza estiva.

La Juventus si gode un ritrovato Arthur, dopo le difficoltà ed i dubbi estivi e la possibile cessione all'Arsenal a gennaio. Il brasiliano ha convinto Allegri ed ora il suo rendimento è cresciuto, portando benefici a tutta la squadra. Un impatto che ha diradato in parte anche le nubi sul suo futuro, anche se secondo Tuttosport a partire dalla prossima estate l'ex Barça potrebbe avere un concorrente in più a centrocampo: l'idea della Juventus, infatti, per il quotidiano è quella di dare l'assalto a Jorginho. Già cercato in passato, il regista del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2023 e la complessa situazione del club londinese potrebbe favorire una partenza estiva.