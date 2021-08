La Juventus pensa al colpaccio per sostituire Ronaldo: l'ultima idea è Hazard

Con Cristiano Ronaldo via, la Juventus è alla ricerca di un sostituto e ha poco tempo per trovarlo. Secondo Marca, il preferito per il post-CR7 sarebbe Eden Hazard. Il belga ha cominciato la stagione da titolare e vorrebbe restare alla corte di Carlo Ancelotti, ma sa benissimo che se il Real Madrid dovesse prendere Kylian Mbappé il suo spazio potrebbe ridursi. L'ex Chelsea ha bisogno di giocare, di essere importante e questo con Mbappé in rosa non sarebbe possibile.

SOLO PRESTITO - Da Torino - si legge - vorrebbero Hazard in prestito. Ad avere l'ultima parola sarà lui, il diretto interessato. Ma chiaramente c'è da capire se i Blancos saranno aperti, magari dopo Mbappé, a cedere Eden solo a titolo temporaneo.