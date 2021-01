La Juventus si libera del separato in casa Khedira: scelta la sua destinazione

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Le strade della Juventus e di Sami Khedira si separeranno: il centrocampista è a un passo dal ritorno in Germania. Il classe 1987 si trasferirà a titolo definitivo all'Hertha Berlino, tornando così in Bundesliga undici anni dopo l'ultima volta. In bianconero dal 2015, Khedira ha vissuto l'ultimo periodo da separato in casa, continuando ad allenarsi ma senza mai essere convocato da Andrea Pirlo. Ora è pronto per cominciare una nuova avventura. (ANSA).