La Juventus studia i profili per la fascia sinistra: il preferito è un ex obiettivo del Napoli

Un rinforzo sulla destra, ma pure un terzino sinistro che nelle idee della Juventus dovrebbe andare a sostituire il partente Alex Sandro. Alla Continassa vanno avanti i lavori di programmazione della prossima campagna acquisti e secondo Tuttosport ad oggi il candidato numero uno per occupare la corsia mancina è Emerson Palmieri: l'azzurro è ripartito dal Lione, ma in estate farà ritorno al Chelsea che ancora è proprietario del cartellino. Difficilmente però Emerson resterà a Londra, anche considerando l'ultimo anno di contratto. E la Juventus, non da oggi, lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze. Con lui anche Renan Lodi, terzino brasiliano dell'Atletico Madrid.