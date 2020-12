La Juventus vira sull'altro Llorente: sul tavolo il nome di Graziano Pellè

Graziano Pellè sarà uno dei grandi che lascerà il mercato cinese. In scadenza di contratto, le nuove norme sul decurtamento dei maxi ingaggi porteranno a un addio di tanti nomi importanti. Come quello del centravanti di San Cesario di Lecce, trentacinque anni, ariete che oggi vedrà scadere il contratto con lo Shandong Luneng. Potrebbe così tornare in Italia, dopo esser stato praticamente per tutta la carriera lontano dalla Serie A, e farlo anche in una big. Svincolato di lusso, Pellè sarebbe uno dei nomi più caldi sul tavolo della Juventus. A costo zero, sarebbe il numero 9 di scorta per l'attacco di Andrea Pirlo al quale manca proprio il centravanti di fisico e d'area, un profilo che ricorda da vicino anche uno degli altri obiettivi come Fernando Llorente del Napoli.