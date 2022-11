La Juventus vuole battere il Napoli e il Milan nella corsa a Kiwior: la strategia

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’idea sarebbe di acquistare il giocatore adesso e lasciarlo in prestito in Liguria

TuttoNapoli.net

La Juventus vuole battere la concorrenza su Jakub Kiwior. Il calciatore dello Spezia piace molto ai bianconeri che potrebbero superare Milan, Napoli e West Ham. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’idea sarebbe di acquistare il giocatore adesso e lasciarlo in prestito in Liguria, un po’ come fatto con Kulusewski nel 2020.