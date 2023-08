La Lazio acquista un portiere che era seguito anche dal Napoli

Come riferisce Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste l'avrebbe strappato alla concorrenza di Napoli, Fiorentina e Panathinaikos.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giovane portiere acquistato dalla Lazio in questa sessione di mercato Christos Mandas può rimanere e calarsi subito all'interno della squadra, senza tornare fra un anno dopo il prestito. Il 21enne firmerà un contratto quinquennale sino al 2028: è stato prelevato dall'Ofi Creta per 800mila euro (più una percentuale sulla futura rivendita). Come riferisce Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste l'avrebbe strappato alla concorrenza di Napoli, Fiorentina e Panathinaikos.