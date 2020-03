La Lazio sfida il Napoli: caccia a due obiettivi di mercato azzurri per l'estate

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, in questi giorni passati in isolamento come tutta Italia, ha intensificato i contatti con Mino Raiola per parlare di Giacomo Bonaventura, vicino a dire addio al Milan a fine stagione. Inoltre, con il noto agente italo-tedesco, il dirigente laziale ha parlato anche dell'esterno della SPAL Fares, che piace molto a Inzaghi. Entrambi i giocatori piacciono anche al Napoli. Lo riporta il Corriere della Sera.