La Lazio si iscrive alla corsa per l’obiettivo Baldanzi: in estate può scatenarsi l’asta

© foto di Federico De Luca 2023

Estro e fantasia sono le armi predilette del giovane fantasista classe 2003 Tommaso Baldanzi, vero e proprio gioiellino dell'Empoli di patron Corsi. Che vuole coccolarselo finché può, provando a valorizzarlo ulteriormente per poi ricavarci un bel gruzzoletto sul calciomercato. In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, considerando gli interessamenti di big come Juventus, Inter e Napoli, a cui si è aggiunta, stando a quanto rivela Il Messaggero, anche la Lazio di Maurizio Sarri. L'Empoli, comunque, non farà sconti.