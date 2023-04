La Lazio vuole rinforzare il centrocampo: anche un azzurro nella lista degli obiettivi

Lungo approfondimento dedicato al mercato della Lazio sulle pagine odierne de Il Messaggero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lungo approfondimento dedicato al mercato della Lazio sulle pagine odierne de Il Messaggero. Come scrive il Corriere dello Sport, venerdì c’è stato un pour parler con Cudicini a Lerici per il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek, vecchio pallino di Sarri così come Piotr Zielinski del Napoli per sostituire eventualmente Milinkovic-Savic in estate.