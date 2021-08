La lunga estate di Maksimovic: attendeva il Napoli, ora per restare in Italia tratta col Genoa

Il Genoa ha messo nel mirino Nikola Maksimovic, obiettivo numero uno per la difesa. Svincolatosi a fine stagione dal Napoli, il serbo vorrebbe continuare in Serie A: dopo aver visto sfumare la possibilità di tornare in azzurro - scrive oggi Il Secolo XIX - l'ex Toro potrebbe ripartire dai rossoblù. Si cerca ancora l'intesa sull'ingaggio (in azzurro Maksimovic guadagnava 1,2 milioni all'anno), ma si respira fiducia.