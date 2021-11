La notizia su Fabian che ci aspettavamo

Fabian Ruiz è tornato a giocare ai suoi livelli, anzi oggi è al top, mai così forte, decisivo e inserito nei meccanismi tattici del Napoli. Merito di Spalletti e dell'intuizione di schierarlo regista del centrocampo a tre. Scortato da Anguissa, l'andaluso è un altro giocatore rispetto a quello in difficoltà delle passate stagioni. Ma per questo motivo, tornato alla ribalta, Fabian è finito (di nuovo) nel mirino delle big europee. Le spagnole puntano su di lui sfruttando il contratto in scadenza nel 2023. Ci riprova il Real Madrid. Ci pensa da tempo l'Atletico. Fabian pensa a giocare, De Laurentiis riflette sul suo futuro, proverà ad avvicinarlo al rinnovo. Ma una cosa era certa: non appena sarebbe tornato al top, sarebbero ritornate anche le voci di mercato. Perché Fabian non è mai stato uno qualsiasi.