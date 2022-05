La Premier studia l'offerta per Osimhen: 110 milioni per cambiare il mercato del Napoli

TuttoNapoli.net

Intorno a Victor Osimhen si è scatenato l'interesse di vari club di Premier League e, anche se per il momento nessuno si è fatto avanti con un'offerta concreta, i vari club tra cui Arsenal, Manchester United e Tottenham, hanno iniziato a muovere le proprie pedine per trattare nel prossimo futuro con Napoli ed entourage del giocatore. De Laurentiis non ha bisogno di vendere l'attaccante nigeriano, che si muoverebbe solo nel caso di offerta monstre.

Di quanto si parla? Non meno di 110 milioni di euro. Nel caso in cui si presentasse questa possibilità, anche il mercato azzurro prenderebbe decisamente un'altra piega, a cominciare dalla ricerca della nuova punta. Scamacca è in cima alla lista ma i 30 milioni richiesti dal Sassuolo sono troppi. Piace anche Armando Broja di proprietà del Chelsea. Un'idea in più sarebbe quella che porta a Belotti a parametro zero, ma per il momento non c'è niente di concreto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com citando Il Mattino.