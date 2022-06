La priorità di Xavi non è Koulibaly: pressioni sul presidente per un altro centrale

I blaugrana non attraversano un momento florido ma la vendita di diversi asset societari potrebbero portare nelle casse denaro liquido da reinvestire

Il mercato delle big si è sbloccato alla grande. Dal Manchester City che ha annunciato il colpo Haaland, al Real Madrid che ha ufficializzato Tchouameni e Rudiger passando per il PSG che ha trattenuto Mbappé e il Bayern Monaco che, dopo Gravenberch, prepara l'assalto a Sadio Mané. E il Barcellona?

I blaugrana non attraversano un momento florido ma la vendita di diversi asset societari potrebbero portare nelle casse denaro liquido da reinvestire per rinforzare l'organico. In particolare Xavi, riporta AS, avrebbe messo pressione al presidente Laporta segnalando due innesti da mettere a segno nel più breve tempo possibile: Lewandowski e Koundé.