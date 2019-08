La provocazione: e se alla fine arrivasse Dzeko?

Una semplice provocazione. Una grande provocazione. Altrimenti non sarebbe tale. Il Napoli vuole Icardi ma ha già bloccato anche lo svincolato Llorente. E se il compromesso fosse Dzeko? Un anno più giovane dello spagnolo, 33 compiuti a marzo, e una gran voglia di lasciare la Roma per ricominciare. Un attaccante che nell'ultima amichevole col Real Madrid ha dimostrato di essere ancora integro e decisivo. Un bomber completo, elegante e forte fisicamente, che segna e fa segnare, che crea spazi e realizza reti stupende. Con un costo non elevatissimo, essendo in scadenza, e un ingaggio importante, ma non altissimo data l'età. L'Inter è su Dzeko ma fatica ad acquistarlo, il Napoli potrebbe inserirsi e spuntarla in breve tempo. I contro: l'età legata ai costi. Ovvio che De Laurentiis preferisca spendere molto di più per il 26enne Icardi. Ma tecnicamente Dzeko sarebbe un attaccante perfetto anche per convivere con Milik. I due, volendo, potrebbero giocare insieme o semplicemente alternarsi durante la stagione. Una semplice provocazione di mezza estate. In attesa di Icardi, Llorente o chissà chi...