La risposta di Allegri sul Napoli che tutti si aspettavano

Qualcuno sperava emergesse qualcosa di concreto nella chiacchierata di Max Allegri coi colleghi di Sky Sport, invece l'ex allenatore della Juventus è stato abile a dribblare i rumors sul suo futuro. Ecco le sue risposte chiave.

Mi dicono di chiederti se vai al Napoli o alla Roma.

“Non so ancora niente. Mi fa piacere essere qui, fare una chiacchierata. È un po’ che non chiacchiero. Ho visto poche partite, quando non alleno ne vedo poche, non mi diverto. Ora ne ho viste per cercare di capire le sostituzioni, ma non ne indovinavo una.

Qualcuno ti ha contattato di recente? "Mi hanno chiamato anche ultimamente, ma voglio rientrare a giugno".