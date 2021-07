La rivoluzione della fascia sinistra: dopo Hysaj un altro azzurro pronto all'addio

Si profila una vera e propria rivoluzione in casa Napoli per la corsia mancina. Dopo l'addio per fine contratto di Elseid Hysaj, adattato in quella zona negli ultimi mesi, il club potrebbe essere chiamato a più di un acquisto perché sul piede di partenza c'è anche Mario Rui, il giocatore che in questo momento sarebbe titolare considerando l'ennesimo infortunio di Ghoulam. E' calda, infatti, la trattativa col Galatasaray che ha già un principio d'accordo col Napoli sulla base di 5-6mln di euro più bonus e sta provando in questi giorni a trovare l'intesa anche per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore.

Nonostante le parole di De Laurentiis e la necessità di tagliare gli ingaggi, l'addio di Mario Rui, dopo quello di Hysaj, può portare per quella casella a tenere viva la situazione legata ad Emerson Palmieri. Il laterale del Chelsea è in scadenza tra un anno, ma gli inglesi hanno l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno ed il Napoli conta su questo per strappare poi un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Le condizioni di Ghoulam (che ha anche un ingaggio pesante, in scadenza tra 12 mesi), inoltre, autorizzano a pensare che possa esserci anche un doppio acquisto, ma in quel caso il profilo è di un'alternativa giovane ed a basso costo