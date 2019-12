La rivoluzione è già cominciata: c'è un indizio chiaro

Il Napoli sta già programmando il futuro, sa che cederà diversi calciatori e dunque, la prossima estate, dovrà rivoluzionare l'organico. Sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Per questo si è mosso con largo anticipo. Per gennaio tratta Torreira e forse un terzino sinistro, per giugno ha già bloccato - o quasi - un paio di calciatori del Verona. Si tratta di Amrabat e dei difensori Kumbulla e Rrahmani. D'altronde, non è affatto certa la permanenza di Koulibaly, anzi proprio De Laurentiis recentemente parlò di inevitabile cessione a fronte dell'ennesima super offerta. La volontà del patron azzurro è quella di puntare su talenti del domani, su calciatori che già conoscano la Serie A e in grado di inserirsi in organico. Da qui alla prossima estate ci saranno tante operazioni ma la volontà è già chiara. Sarà rivoluzione. Ed è già iniziata.