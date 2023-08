La Roma chiude per Lukaku! Affare in prestito oneroso: le cifre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante accelerata della Roma per Romelu Lukaku, col centravanti belga che è ad un passo dal trasferirsi in giallorosso. Le ultime raccolte da TMW raccontano di un incontro andato in scena in questi minuti a Stamford Bridge fra i presidenti, Friedkin e Boehly.

Il faccia a faccia ha prodotto l'accelerata decisiva, con le parti che sono oramai d'accordo sulla parola per il trasferimento del Belga nella Capitale. L'operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con Big Rom che incasserà uno stipendio da 8,5 milioni di euro netti pagati dal club giallorosso.