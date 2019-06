La Roma ci prova per Higuain, l'ex azzurro individuato come erede di Dzeko

La Roma ci prova per Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da Radio Radio, con Dzeko destinato all'Inter, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni ai bianconeri sul futuro del Pipita.

Il riscatto dal Chelsea, in questo momento, sembra uno scenario davvero complicato; con il ritorno a Torino, la Juve dovrebbe accollarsi il suo oneroso stipendio. Interverrebbe la Roma, pronta a farsene carico; da capire se i giallorossi potranno anche usare argomentazioni economiche convincenti per la Vecchia Signora, che non ha comunque intenzione di svendere l'argentino, peraltro pupillo di Maurizio Sarri.