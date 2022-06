La Roma corteggia CR7: ostacolo ingaggio, ma c'è il Decreto Crescita

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma starebbe provando a corteggiare Cristiano Ronaldo. Un'indiscrezione rilanciata da Leggo, e che da qualche giorno ha iniziato a serpeggiare dalle parti della Capitale. Secondo la nota rivista, l'asso portoghese sarebbe fuori dai piani di Ten Hag, e per lui non si sarebbe fatto avanti alcun top club. Sulle sue tracce ci sarebbe soltanto lo Sporting Lisbona, che gli offrirebbe un ritorno a casa, oltre alla possibilità di giocare la Champions League.

Le difficoltà, inevitabilmente, non mancano. E riguardano soprattutto il maxi-ingaggio di CR7, che ammonta a 23 milioni di euro. Per rendere più sostenibile l'affare, dunque, sarebbe necessario trovare la quadra entro il 30 giugno, in modo da beneficiare dei vantaggio del Decreto Crescita, che consentirebbe all'ex Juve di pagare per i redditi provenienti da attività all’estero solo 100mila euro di tasse. Cristiano - si legge - sarebbe il testimonial ideale in Qatar e il motore trainante per la fase 2 del progetto dei Friedkin.