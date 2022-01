La Roma di Mourinho prende forma: arriva un centrocampista dal Porto

La Roma accoglie Sergio Oliveira. Il centrocampista è sbarcato all'aeroporto di Ciampino e adesso si dirigerà verso Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito, prima di diventare ufficialmente un calciatore giallorosso. Classe 1992, il nuovo rinforzo per Mourinho arriva dal Porto in prestito (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. Domenica, nella sfida di campionato contro il Cagliari, potrà già esordire al posto dello squalificato Cristante.