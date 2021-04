La Roma guarda in casa Napoli: piacciono tre azzurri, ma sono piste complicate

La Roma guarda in casa Napoli per rafforzare l'organico in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, ai giallorossi piacciono Alex Meret, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Il portiere costa tanto ed è una pista difficile, visto che trattare col Napoli è sempre un'impresa. Il difensore serbo è stato sondato, ma vuole un ingaggio da tre milioni e a Trigoria non sembrerebbero intenzionato ad accontentarlo.