La Roma incontra Dzeko per l'intreccio con Milik: Juve e Napoli alla finestra

Futuro da scrivere per Edin Dzeko. Dopo le parole di Guido Fienga nei giorni scorsi, oggi il centravanti bosniaco della Roma, secondo quanto riferito da Tuttosport, incontrerà il CEO giallorosso per un confronto e per definire le prossime mosse. Alla finestra, sia Juventus che Napoli: i bianconeri puntano Suarez, ma tengono in caldo l'opzione Dzeko, mentre gli azzurri cercano una sistemazione per Milik. Che potrebbe andare in giallorosso in caso di cessione dell'attuale capitano della Roma.