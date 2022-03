La Roma scarica mezzo centrocampo: da Veretout a un ex azzurro, tutti sul mercato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate ci saranno almeno due cessioni eccellenti nel centrocampo della Roma

© foto di Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate ci saranno almeno due cessioni eccellenti nel centrocampo della Roma: si tratta di Jordan Veretout e Bryan Cristante, dai quali addii i giallorossi hanno intenzione di guadagnare tra i 35 e i 40 milioni di euro, necessari anche per finanziare la campagna acquisti di Mourinho. Oltre a loro, anche Diawara sarà sicuramente lasciato partire, e dal suo addio dovrebbero arrivare non più di 6-7 milioni di euro. Infine, se dovesse tornare dopo l'attuale prestito, verrà salutato a titolo definitivo anche Gonzalo Villar.