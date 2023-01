La Roma spera di vendere Zaniolo prima del Napoli: cala il prezzo, i dettagli

"Silenzioso, inquieto e poco coinvolto". L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive così lo stato d'animo di Nicolò Zaniolo

"Silenzioso, inquieto e poco coinvolto". L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive così lo stato d'animo di Nicolò Zaniolo nella rifinitura di ieri a Trigoria, prima che la squadra partisse (senza di lui) per La Spezia. Il classe '99 non vede l'ora di partire e lasciarsi tutto alle spalle: in un colloquio con Pellegrini ha ammesso di non avere la testa per scendere in campo in questo momento, concetto ribadito a José Mourinho, che proprio per questo motivo l'ha escluso dai convocati per la sfida di oggi.