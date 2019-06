La Roma vuole Mertens nell'affare-Manolas, ma per il Napoli è incedibile

Nell'ambito dell'affare che potrebbe portare Kostas Manolas al Napoli, la Roma ha chiesto Dries Mertens come contropartita, ma per il club partenopeo quest'ultimo è incedibile. Per risparmiare qualcosa - si legge sull'edizione odierna de La Repubblica - Giuntoli potrebbe provare ad inserire Amadou Diawara piuttosto, il cui ciclo al Napoli è concluso. Questo perché la Roma non intende fare sconti e continua a chiedere i 36 milioni della clausola.