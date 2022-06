La Salernitana deve rifare la difesa: proposto anche un ex azzurro

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ai campani sarebbe stato proposto Nikola Maksimovic in uscita dalla società rossoblu

Sguardo in difesa per la Salernitana. I granata erano da tempo sulle tracce di Vasquez del Genoa ma adesso il centrale messicano è diretto verso la Cremonese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ai campani sarebbe stato proposto Nikola Maksimovic in uscita dalla società rossoblu dopo la retrocessione in Serie B.