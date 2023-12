La Salernitana guarda in casa Napoli: due dei tre 'sogni' però sembrano sfumare

Cinque per cento di possibilità di salvezza. Walter Sabatini è stato chiaro, nella sua prima uscita pubblica da direttore generale della Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Cinque per cento di possibilità di salvezza. Walter Sabatini è stato chiaro, nella sua prima uscita pubblica da direttore generale della Salernitana. Il mercato dei granata non partirà dai colpi in entrata ma da quelli in uscita: è sulle cessioni, soprattutto, che il dirigente dovrà basare poi tutti i nuovi innesti. Qualche idea, però, inizia ad affiorare.

Asse Napoli? A proposito di dichiarazioni, Sabatini ha confermato l’interessamento del club di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Pasquale Mazzocchi, invitando però gli azzurri a presentare “un’offerta decorosa”. In casa Napoli piacciono soprattutto due giocatori: il terzino Alessandro Zanoli e il centrocampista Gianluca Gaetano. Il primo è vicino al Genoa, ma se i discorsi tra le due campane si infittissero le cose potrebbero anche cambiare. Sempre a Napoli (non) gioca Diego Demme, da tempo oggetto del desiderio del patron Iervolino. Per ora, il tedesco sembra molto poco convinto del possibile trasferimento all’Arechi.