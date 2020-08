La Salernitana guarda in casa Napoli, occhi puntati su Tutino

Salernitana a caccia di forze nuove in attacco. Detto di Pettinari del Trapani, apprezzato da Castori nella recente avventura comune in Sicilia, c'è anche un nome nuovo. Si tratta, stando al Corriere dello Sport di Gennaro Tutino 23enne di proprità del Napoli lo scorso anno in prestito ad Empoli.