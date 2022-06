La Salernitana prova a trattenere Verdi, col Toro si parlerà anche di un altro ex Napoli

La Salernitana, spiega Tuttosport, potrebbe decidere di affondare il colpo per trattenere Simone Verdi mettendo sul piatto 5 milioni di euro.

La Salernitana, spiega Tuttosport, potrebbe decidere di affondare il colpo per trattenere Simone Verdi mettendo sul piatto 5 milioni di euro per il Torino. Il nome del trequartista però non è l'unico in ballo fra i due club, visto che i campani sono attenti anche alla situazione di Armando Izzo: Vagnati in questo momento è concentrato sulla cessione di Bremer, una volta ultimata potrà concentrarsi anche sulle altre uscite. Comprese quelle dei due giocatori in questione.